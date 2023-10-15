"سكاي نيوز": إصابة إسرائيليين جراء قذيفة أطلقت من لبنان

شن جيش الاحتلا الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، هجومًا في لبنان بعد إطلاق النار على مستوطنة في شمال إسرائيل، وذلك حسبما أفادته فضائية “سكاي نيوز عربية".

وقال جيش الاحتلال إنه "يشن هجوما في لبنان بعد هجوم بالرصاص" على قرية بشمال إسرائيل، فيما أفاد مراسل “سكاي نيوز” بأن مناطق حدودية جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأوضح أن القصف المدفعي الإسرائيلي اشتد على القطاع الغربي في المنطقة الحدودية، مشيرا إلى أن القصف استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في لبنان، بعد سقوط صاروخ في مستوطنة شتولا المقابلة للحدود.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية مقربة من حزب الله عن "إصابة دقيقة لهدف إسرائيلي بصاروخ موجه في مستوطنة شتولا مقابل عيتا الشعب ووقوع إصابات أكيدة في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وقال المراسل إن هناك 5 إصابات في صفوف إسرائيليين جراء قذيفة مضادة للدروع أصابت منزلا في شتولا، بينما تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "4 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي مضاد للمدرعات من لبنان على قرية حدودية إسرائيلية".