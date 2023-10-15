زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب غرب أفغانستان

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بلغت شدته 6.5 درجة ضرب غرب أفغانستان، اليوم الأحد، حسبما أفادت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي 7 أكتوبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة، غرب أفغانستان، ما أودى بحياة أكثر من 2400 شخص وإصابة ما يزيد على 2000، في أقوى هزات أرضية منذ سنوات في الدولة الجبلية المعرضة للزلازل.

وتُعد الزلازل في أفغانستان والمناطق المحيطة بها شائعة، بسبب التفاعل بين صفائح شبه الجزيرة العربية وأوراسيا والهند، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إذ وقعت 7 زلازل منذ عام 1920، جميعها بقوة 6 درجات أو أكثر على مسافة 250 كيلومترًا من الزلزال الذي تم رصده، مطلع أكتوبر، وكلها داخل إيران.

كما تملك أفغانستان تاريخًا مع الزلازل القوية، ووقع الكثير منها في منطقة هندوكوش الوعرة على الحدود مع باكستان، وغالبًا ما ترتفع حصيلة الضحايا عندما تكون التقارير واردة من مناطق نائية في بلد يعاني بنيته التحتية من الخراب؛ بسبب صراعات استمرت عقودًا وصعوبة تنظيم عمليات الإغاثة والإنقاذ.