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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الأرصاد: المحافظات الساحلية تتعرض منذ الأمس لسقوط الأمطار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المحافظات الساحلية تتعرض منذ الأمس لسقوط الأمطار، مشيرة إلى أن سبب سقوط الأمطار تعمق المنخفض الجوي على المناطق الساحلية والكتلة الهوائية بتلك المدن.
 

وأشارت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن محافظة الإسكندرية الأكثر تعرضا لسقوط الأمطار الساعات الماضية، مبينة أن الأمطار ستكون على فترات متقطعة خلال اليوم على أن تعود خلال الأيام المقبلة وستختلف من منطقة إلى أخرى، مع تأثير الأجواء الخريفية على بعض المناطق.
 

وأضافت أن درجات الحرارة تنخفض في فترة الليل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 28 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة في بعض المحافظات، وانخفاضها في بعض الأماكن الأخرى.
 

ولفتت إلى أنه بالنسبة لحالة الطقس في القاهرة، فسقوط فرص الأمطار ستكون ضعيفة جدا، مردفة أن بعض الأماكن بمحافظات الدلتا والوجه البحري تشهد سقوطا للأمطار لكن ليس بكثافة.
 

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الارصاد الجوية سقوط امطار درجات الحرارة منخفض جوي
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