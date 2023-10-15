"تعليم الفيوم" يحصد المركز الثانى جمهوريا بالمسابقة الثقافية لوزارتي "التعليم" و"الأوقاف"

كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية الكبرى المشتركة الرابعة للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، والتي تهدف الى تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين وبناء الوعى الثقافى والمعرفى، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأشار الوزير إلى أبرز مجالات التعاون بين الوزارتين، في مجال الأنشطة الطلابية، وإقامة "المسابقةِ الدينيةِ الكُبرى"، موضحا أن هذه المسابقة لا تستهدف فئة الطلاب فقط، بل هي مسابقة شاملة، تستهدف أطراف العملية التعليمية كلها من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وأولياءِ أمورهم، وكذلك العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية من إداريين، وأخصائيين، ومعلمين، وقيادات تعليمية.

وفى ختام الحفل، تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة وعددهم (74) فائزًا شاركوا في المسابقة، وحصل كل فائز على جائزة مالية مقدمة من وزارة الأوقاف، وشهادة تقدير، ومجموعة كتب من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وفي ذلك، تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للدكتور أشرف على موجه أول اللغة العربية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، على تكريمه من وزيرى الأوقاف والتربية والتعليم، لحصوله على المركز الثانى فى المسابقة الثقافية التى نظمتها وزارتي التربية والتعليم والأوقاف