أسعار الدواجن اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 10:16 ص

واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، وذلك في المزارع والأسواق، وسجلت أسعار الدواجن في الأسواق تراجعا بنحو 10 جنيهات لتسجل الدواجن البيضاء نحو 66 جنيهًا للكيلو في المزرعة ولتصل إلي المستهلك بسعر يتراوح بين 73 و75 جنيها للكيلو.

واستقر سعر الدواجن الساسو ليسجل 98 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 105 و110 جنيهات، كما استقرت سعر الدواجن البلدي عند 105 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 63 جنيها للكيلو، كما وتراوح سعر البانيه اليوم بين 160 و170 جنيها للكيلو الواحد، وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

بينما سجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزارع نحو 125 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيها، ووصل سعر البيض الأحمر إلى 125 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيها بينما وصل سعر البيض البلدي إلى 135 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 140 و145 جنيهًا للطبق.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض نحو 25 جنيهًا للكتكوت الواحد، وأخيرا تراوحت أسعار الاعلاف بين 18 و21.5 ألف جنيه للطن، وسجل سعر علف الدواجن 19.5 ألف جنيه للطن.