ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وبندقية آلية بالإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، من ضبط تاجر مخدرات يدعى "محمود، ح"، لحيازته فرشين حشيش وضبط بحوزته أيضًا بندقية آلية و17 طلقة نارية.

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء أحمد خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية المقدم محمد سالم، رئيس مباحث مركز القصاصين، عن قيام" محمود ح" 33 سنة، بترويج كمية من المواد المخدرة على عملائه.

وبعد إذن النيابة العامة وصحة التحريات السرية والمعلومات، تمكنت مأمورية قادها النقباء أحمد حمدي وحسام عماد معاونا مباحث مركز شرطة القصاصين، من ضبط المتهم، وبحوزته فرشين حشيش وبندقية و17 طلقة، ومبلغ مالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.