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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه الحدود اللبنانية

غارة إسرائيلية جنوب
غارة إسرائيلية جنوب لبنان
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أفاد مراسل فضائية العربية، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا باتجاه الحدود اللبنانية.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، استهداف مجموعة حاولت التسلل من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان أن "جنودا في الجيش الإسرائيلي تعرفوا قبل بضع ساعات على وحدة كومندوز إرهابية كانت تحاول التسلل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، استهدفت طائرة مسيرة الوحدة وقتلت عددا من الإرهابيين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت مبكر من اليوم السبت قصف هدف تابع لحزب الله في جنوب لبنان، ردا على "اختراق أجسام جوية مجهولة للأجواء الإسرائيلية" وإطلاق نار استهدف طائرة مسيرة إسرائيلية.

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