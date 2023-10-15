استشهاد 41 فلسطينيا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 10:01 ص

استشهد، اليوم الأحد، 41 فلسطينيًا على الأقل في سلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وقالت مصادر في قطاع غزة إن 13 فلسطينيًا على الأقل بينهم أطفال استشهدوا في قصف الاحتلال لمنزل في مدينة رفح، وأصيب آخرون لا يزال بعضهم تحت الركام، كما قصف الاحتلال منزلا شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد طبيب وإصابة أفراد أسرته.

وأضافت أن 15 فلسطينيا آخرين على الأقل استشهدوا في قصف لطائرات الاحتلال الحربية، استهدفت منزلا في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وأصيب آخرون لا يزال بعضهم تحت الركام.

ونوهت المصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا آخر في حي تل الهوى على رؤوس ساكنيه، ما أدى لارتقاء شهداء وجرحى، وما زالت عمليات انتشال الشهداء والمصابين حتى هذه اللحظة.

وتابعت المصادر أن 7 مواطنين فلسطينيين على الأقل استشهدوا في قصف منزل على رؤوس ساكنيه، في محيط مستشفى شهداء الأقصى، في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب آخرون ولا تزال عملية الإنقاذ جارية في المكان.

كما استشهد 6 فلسطينيين آخرين بينهم أطفال في قصف منزل بمنطقة الزوايدة، وسط القطاع.