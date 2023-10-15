بالفيديو| «فتح تجريبي لوسط المريوطية».. تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة اليوم الأحد

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأحد ، تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

الحالة المرورية في القاهرة

توجد كثافات مرورية مع بداية اليوم بالإضافة إلى موعد نهاية يوم العمل من كل أسبوع، ويشهد نفق الأزهر انتظاما في الحركة المرورية، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام داخل النفق القادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي وكذلك الأمر أمام القادمين من المنيب إلى الأوتوستراد، كما أن هناك بعض كثافات مرورية في التجمع.

حالة المرور في الجيزة

يشهد ميدان مصطفى محمود سيولة مرورية وشارعي جامعة الدول العربية والسودان، بينما توجد كثافات مرورية نسبية لدى محطة مترو القاهرة بدء من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير، كما ظهرت كثافات أخرى على كوبري الجامعة.

كما تظهر كثافة مرورية على محور صفط تزداد قبل إشارة جامعة القاهرة أمام القادمين من أكتوبر للمهندسين ووسط البلد، وهناك غلق لبعض أجزاء مسجد الشرطة مما أدى ظهور الكثافات المرورية، ويوجد فتح تجريبي لوسط المريوطية التي كانت مغلقة مع استمرار الأعمال النهائية لتوسعة الطريق.