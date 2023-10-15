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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة» تكشف أنواع التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس

تطعيم اطفال المدارس
تطعيم اطفال المدارس - ارشيفية
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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن اهمية التطعيمات المختلفة لطلاب المدارس للحماية من حدوث العدوى ومخاطر مضاعفاتها.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى انفوجراف توعوى تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن تطعيمات التلاميذ في المدرسة لو الطفل في الصف الثانى أو الثالث أو الرابع الابتدائي سوف يحصل على جرعه منشطة من لقاح الثنائى البكتيري “دفتيريا - تيتانوس” .

وأضافت الوزارة أنه لو الطفل في أول سنه في أي مرحله دراسية يحصل على لقاح الحمى الشوكية الثنائى. 

واستكملت وزارة الصحة: لو الطفل في الحضانة أو المرحلة الابتدائية سيحصل على جرعة الدواء المضادة للديدان المعوية وهي علاج وليس تطعيم.

وأشارت وزارة الصحة أنه فى حالة حصول الطفل على  لقاح الانفلونزا مع دواء الديدان أو أيا من اللقاحات فلا يوجد اى مشاكل او تعارض من الجمع بينهما، سواء حصل عليهم مع او قبل بعضهما البعض .

ونصحت وزارة الصحة أولياء الأمور بعدم اعطاء دواء الديدان مع دواء فيه مادة الميترونيدازول مثل “ فلاجيل - امريزول”.

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وزارة الصحة والسكان اهمية التطعيمات المختلفة لطلاب المدارس للحماية حدوث العدوى لقاح الثنائى البكتيري لقاح الحمي الشوكيه الثنائى
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