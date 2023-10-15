اتحاد التأمين يكشف دور تطبيقات الهاتف المحمول في دعم القطاع

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن اهتمام شركات التأمين اليوم بتحسين تجربة العملاء يتطلب زيادة كفاءة المعاملات ومواكبة التحول التكنولوجي وتقليل تكاليف المعاملات الورقية الروتينية، ومن ثم ينصب الاهتمام على فهم كيفية تأثير تطبيقات الهاتف المحمول على تحقيق توقعات العملاء.

وأوضح في تقرير أسبوعي حديث أن شريحة العملاء الرقميين تنمو في صناعة التأمين بصورة متسارعة، بل إنها ترسم مستقبل هذه الصناع، مؤكدا أن هذه إشارة لقطاع التأمين للتحرك نحو رؤية تتمحور حول العميل ووضع استراتيجية قوية لإشراك العملاء في تجربة تكنولوجية تواكب توجهاتهم.

وقد أولت الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمامًا كبيرًا، في هذا الصد؛ إذ أصدر ت القرار رقــم (292) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (902) لسنة 2016 ليسمح بإضافة شركات الأتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط مــن الجهــات المختصــة والتــي توافــق عليهــا الهيئــة، إلــى القنــوات المســموح لهـا بتسـويق وثائـق التأميـن متناهـي الصغـر النمطيـة الكترونيـاً مـن خــلال شــبكة نظــم المعلومــات.

بالإضافة إلــى ذلــك أصــدرت الهيئــة ثلاثة قــرارات تنفيذيــة لتفعيــل القانــون رقــم 5 لســنة 2022 بشــأن تنظيــم وتنميــة اســتخدام التكنولوجيــا الماليــة فــي الأنشــطة الماليــة غيــر المصرفيــة، وهــي القـرارات (139) و(140) و(141)، والتـي مـن شـأنها أن تمهـد الطريـق أمــام بــدء عهــد جديــدة للقطــاع المالــي غيــر المصرفــي باســتخدام التكنولوجيــا الماليــة، لتحقيــق الشــمول المالــي.

وتنــص القــرارات التنفيذيــة علــى جــواز تطبيــق التكنولوجيــا الرقميــة فـي إدارة سـجلات مقدمـي الخدمـات الماليـة غيـر المصرفيـة، وذلـك بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة ، وتتضمــن القــرارات مجموعــة مــن الضوابــط الحاســمة للهويــة الرقميــة والعقــود الرقميــة، إلــى جانــب الســجل الرقمــي، ممــا يعــزز الثقــة فــي اســتخدام التكنولوجيــا الماليــة فــي المجــالات غيــر المصرفيــة.

طرق مساهمة تطبيقات الهاتف المحمول في دعم صناعة التأمين

تساهم تطبيقات الهاتف المحمول في دعم صناعة التأمين بعدة طرق، على سبيل المثال: زيادة الكفاءة وزيادة رضا العملاء ورفع ولائهم وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات التأمين تبسيط العمليات المعقدة وتقليل الأعمال الورقية إلى حد أكبر والذي بدوره يحد من التكاليف.

كما أستعرض التقرير التحديات التي تواجه تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بشركات التأمين ، وكذلك أسباب تجاهل وعدم تفضيل عملاء التأمين لإستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.

وفى ذات السياق ذكر التقرير الحديث الى مزايا تطبيقات الهاتف المحمول لشركات التأمين ، وايضاً مزايا تطبيقات الهاتف المحمول لحاملى الوثائق.

أهم الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لعملائها وهى:

• خدمات التأمين الصحي.

• شراء منتجات التأمين الصحي المختلفة.

• الإبلاغ عن مطالبة وتتبع الحالة.

• حفظ التشخيصات وتقارير الأطباء في السجلات الطبية.

• خدمات استشارة الطبيب عن بعد.

• التغطيات التأمينية المتاحة على السيارات.

• شراء التأمين على المركبات.

• إمكانية إرسال صور / فيديو بالحادث المبلغ عنه.

• إمكانية تحديد موعد مع فني إصلاح السيارات في أقرب خدمة سيارات.

• منتجات تأمين السفر.

• تحديد التغطية وشراء تأمين السفر.

• الحصول على خدمة دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

• تجديد الوثيقة تلقائيًا.