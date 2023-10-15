زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر يضرب غربي أفغانستان

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر، اليوم /الأحد/، غربي أفغانستان، وذلك عقب أسبوع من وقوع زلازل قوية وهزات ارتدادية أودت بحياة آلاف الأشخاص وسوت قرى بأكملها بالأرض في نفس المنطقة.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما نقلت شبكة "أمو" الأفغانية على موقعها الإخباري - إن مركز الزلزال الأخير وقع على بعد حوالي 34 كيلومترا خارج مدينة "هيرات" عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم ذاته، وعلى عمق 8 كيلومترات.

وشعر بالزلزال، الذي وقع الساعة 8:06 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، سكان المدن الإيرانية المجاورة، بما في ذلك مشهد وتربت جام.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وقتل أكثر من 1000 شخص في زلازل الأسبوع الماضي وأصيب أكثر من 2400 آخرين، فيما أصبح الآلاف من الأشخاص بلا مأوى بعد أن دمر الزلزال الأول قرى بأكملها.

ولا تزال عملية الإغاثة واسعة النطاق مستمرة في المنطقة بمشاركة العشرات من وكالات الإغاثة والفرق الطبية.