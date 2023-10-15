وزير خارجية المجر: العقوبات الغربية فشلت في ضرب الاقتصاد الروسي

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 09:36 ص

أكد وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، أن العقوبات الغربية ضد روسيا فشلت في ضرب اقتصادها أو التوصل لتسوية بشأن الأزمة الأوكرانية، خلافا لتوقعات الاتحاد الأوروبي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن سيارتو قوله "نحن بحاجة لمناقشة مدى تأثير العقوبات على روسيا، وبمن ستلحق الضرر الأكبر بنا أم بموسكو وما إذا كانت حققت أي نتائج عملية على أرض الواقع وحققت أهدافها، وتحديدا هدف إخضاع روسيا اقتصاديا للتوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية".

وأعرب سيارتو عن اعتقاده بأن سياسة العقوبات الأوروبية لم تنجح مع روسيا، مضيفا أن أي دولة تثير قضية فشل العقوبات ضد موسكو يتم إهانتها.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية تجميد الأصول الروسية، وفرضت كل ما في وسعها من عقوبات وقيود على التعامل مع روسيا ولكن دون جدوى.