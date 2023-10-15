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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البرلمان العربي: نرفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين

فلسطيني وسط الدمار
فلسطيني وسط الدمار
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قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إننا نرفض مُخطط الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث إنّ هذا المخطط بات واضحًا للكثيرين.

وأوضح "العسومي"، في حديثه مع فضائية القاهرة الإخبارية، أنّ البرلمان العربي لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني، مُشيرًا إلى أن الدور المصري فعّال في هذهحلّ القضية الفلسطينية.

ونوه رئيس البرلمان العربي بأننا نتواصل مع كل برلمانات العالم خاصة الغربي، لتوضيح الصورة الصحيحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومُقارنة الوضع وأن يتم التعامل كما تم التعامل مع الموقف الأوكراني.

وأضاف أنّ القمة العربية الأوروبية التي من المُقرر عقدها في الأيام المقبلة، لن يكون بها جديد؛ بسبب مواقف بعض الدول الداعمة للحكومة الإسرائيلية

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