وزير النقل السوداني: اهتمام القيادة بمعبري أرقين وأشكيت يعزز علاقات التعاون المشترك مع مصر

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 08:56 ص

أكد وزير النقل السوداني المكلف هشام علي أحمد أبوزيد، أن اهتمام القيادة بمعبري أرقين وأشكيت البريين من خلال الإجراءات وعمليات التحسين وتطوير الأداء التشغيلية يعزز علاقات التعاون المشترك بين مصر والسودان لما لهذا الملف من أهمية استراتيجية.

وقال وزير النقل السوداني - في تصريحات اليوم - إن زيارته إلى مدينة وادي حلفا والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والتي تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك بين السودان ومصر وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين وإنعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة، تهدف إلى التأكد من تنفيذ تلك التوجيهات بكل دقة واتقان.

وأضاف أن التوجيهات تتضمن زيادة ساعات العمل في معبري أشكيت وأرقين البريين، حيث سيتم تمديد ساعات العمل لتوفير خدمة أفضل وأسرع للمسافرين والبضائع وإيجاد حلول لعمليات سداد الرسوم الحكومية لكافة الوحدات عبر آليات سداد مرنة متاحة للجميع.

وأكد على ضرورة تطوير وتحسين آليات عمل المعابر البرية بين البلدين ومراجعة التسلسل الإجرائي لعمليات النقل وتخليص البضائع بحيث تكون آمنة وفعالة ومتوافقة مع أعلى المعايير المعمول بها عالميا.

كما قام الوزير بزيارة الحظيرة الجمركية، مشيدا في الوقت ذاته، بالقفزة النوعية في نتائج التشغيل من حيث معدلات عدد المركبات الواردة وعدد المركبات التي تكتمل إجراءات تخليصها خلال اليوم ومهنئا فريق شرطة حسب الكريم المدير العام لهيئة الجمارك السودانية وكافة العاملين بمحطة وادي حلفا على هذه النتائج القياسية في الأداء منذ يوم الأربعاء الماضي والتي أدت إلى سحب وإزالة التكدس في المناطق المحايدة في كل من معبري أرقين وأشكيت البريين.

وقام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ميناء الشهيد الزبير النهري بمحلية وادي حلفا والإقليم الشمالي لهيئة سكك حديد السودان للوقوف على أعمال التطوير والتأهيل بميناء وادي حلفا النهري وبحث إعادة تشغيل خط سكة حديد حلفا أبو حمد.

كما تخللت الزيارة العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المشغلين لقطاع النقل البري للبضائع والركاب.