أسعار الذهب اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 08:46 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 15 أكتوبر 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2651 جنيها للبيع و 2674 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2320 جنيها للبيع و2340 جنيها للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1989 جنيها للبيع و 2006 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 14 نحو 1547 جنيها للبيع و 1560 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.56 ألف جنيه للبيع و 18.72 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 82.45 ألف جنيه للبيع و83.17 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب الي نحو 2.65 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء.