جيش الاحتلال الإسرائيلي: تصفية قائد وحدة النخبة في حماس بجنوب خان يونس

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية تمكنت من قتل بلال القدرة، قائد وحدة نخبة تابعة لحماس في خان يونس، والذي ذكر أنه كان مسئولًا عن هجوم للحركة في نيريم ونير-عوز، وفقًا لما نقلته فضائية سكاي نيوز.

وأضاف على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "تمكنت طائرات حربية بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك من تصفية المدعو بلال القدرة، قائد وحدة النخبة التابعة لحماس في كتيبة جنوب خان يونس.. كما تت تصفية عدد آخر من النشطاء في حماس والجهاد".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أغار الليلة الماضية على أكثر من 100 هدف في حي الزيتون وخان يونس وغرب جباليا لإضعاف قدرات حماس.