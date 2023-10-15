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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة 3 فلسطينيين في اقتحام الاحتلال لقرية "طوباس"

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي
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أُصيب 3 شبان، فجر اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طوباس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر طبية، بأنّ ثلاثة شبان أُصيبوا بالرصاص الحي وصفت إحداها بالخطيرة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد شنت في السابع من أكتوبر 2023 عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، حيث استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف بواسطة أسلحة متنوعة.

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غزة قوات الاحتلال فلسطين مدينة طوباس
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