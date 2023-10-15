إصابة 3 فلسطينيين في اقتحام الاحتلال لقرية "طوباس"

أُصيب 3 شبان، فجر اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طوباس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر طبية، بأنّ ثلاثة شبان أُصيبوا بالرصاص الحي وصفت إحداها بالخطيرة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد شنت في السابع من أكتوبر 2023 عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، حيث استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف بواسطة أسلحة متنوعة.