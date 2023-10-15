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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يحفز لاعبي المنتخب قبل مباراة الجزائر

محمد صلاح
محمد صلاح
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حرص محمد صلاح قائد منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، على الحديث مع اللاعبين خلال تدريب الأمس؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر وديًا غدًا الإثنين، ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.


وطالب «صلاح» من اللاعبين التركيز في المباراة المقبلة، وتحقيق الفوز في المباراة الودية التي تحمل طابع المباريات الرسمية، ولذلك لإسعاد الجماهير المصرية التي تسعى وراء منتخب بلادهم دائمًا.

شارك في تدريب منتخب مصر الـ25 لاعبًا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.

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محمد صلاح استعدادات منتخب مصر ودية الجزائر
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