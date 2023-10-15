تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام الجزائر

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره منتخب الجزائر وديًا مساء غدا الإثنين، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.



تنشر «البوابة نيوز» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام الجزائر، والذي جاء كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

وسط الملعب: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد السيد زيزو

وفي الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود تريزيجيه.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر والجزائر الودية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات.