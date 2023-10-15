«كتفنا في كتف أهالينا في فلسطين».. حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تثمن قوافل المساعدات لـ غزة

ثمنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، انطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهالينا في فلسطين، تحمل رسالة المحبة والتضامن من شعب مصر العظيم.

وتضم القوافل 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة الصعبة.

كما يتضمن الدعم التي تحملها القوافل 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، لضمان تلبية احتياجات الأسر الفلسطينية في تأمين وجباتها اليومية وكذلك 40 ألف بطانية و80 خيمة، لتوفير الحماية والراحة للمهجرين والمحتاجين.

وأضافت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "ولا يتوقف الدعم المصري الإنساني عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا أكثر من 46 ألف قطعة ملابس، لتدفئة الأطفال والكبار في فصل الشتاء. وتحمل القافلة أيضًا أكثر من 290 ألف عبوة من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية".