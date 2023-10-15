اللواء علاء مقلد في حوار لـ"البوابة نيوز": الزمالك عنده فلوس والاستقالة الجماعية تُحسب للمجلس السابق.. صعبان عليَا أسيب النادي لأنه في دمي وأنقذت أرض أكتوبر

كشف اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد، في حواره مع “البوابة نيوز”، أسباب الترشح في انتخابات الزمالك القادمة، المقرر لها يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، على الرغم من التقدم باستقالة جماعية برفقة المجلس السابق.

ويمتلك علاء مقلد، تاريخا كبيرا من العمل الإداري داخل نادي الزمالك، بعد العمل على 18 سنة مع 7 مجالس مختلفة داخل القلعة البيضاء.

وأوضح مقلد خلال الحوار أسباب تقدم المجلس السابق باستقالة جماعية، وتفاصيل برنامجه الانتخابي لانتشال الزمالك من أزماته، وإلى نص الحوار:

لماذا تقدمت برفقة المجلس السابق باستقالة جماعية؟

نادي الزمالك فيه فلوس بس المشكلة إنك مش قادر تفتح حساب في أي بنك.. هذا السبب الرئيسي لتقديم استقالة جماعية وهذا يحسب لأعضاء المجلس السابق.

هل ترشحك في الانتخابات القادمة بالتنسيق مع المجلس السابق؟

ترشيحي ليس بالتنسيق مع المجلس المستقيل ومكنتش هترشح وقررت في آخر يوم وكملت بسبب إحساسي بقبول من جانب أعضاء الجمعية العمومية.. صعبان عليا أسيب النادي، وتمسكي بالترشح للانتخابات بسبب معرفتي الجيدة بملفات نادي الزمالك.

كيف يواجه الزمالك أزماته المالية؟

الحل أن نسعى لجدولة مديونيات النادي لدى الضرائب.. وهناك محلات فارغة حول سور النادي، وفي حال استغلالها هتوفر ملايين للزمالك.

ما ردك على من يقولون إنك محسوب على المجلس السابق؟

عملت كمتطوع ١٨ سنة داخل الزمالك مع 7 مجالس مختلفة و7 رؤساء وجميعهم تمسكوا بي ولي دور في جميع الملفات في نادي الزمالك.. اشتغلت مع ممدوح عباس وكمال درويش ورؤوف جاسر ومرتضى منصور، ولا أعلم سبب ارتباط اسمي بمجلس الإدارة السابق فقط.

هل بدأ العمل في إنشاء فرع جديد للزمالك على أرض 6 أكتوبر؟

هناك شركة سيادية استلمت أرض النادي في 6 أكتوبر وتعمل الآن على إنشاء فرع النادي.

كيف تصرف المجلس السابق في مشكلة عقد أرض 6 أكتوبر؟

مساحة أرض الزمالك في مدينة 6 أكتوبر تبلغ تقريبًا ١٦٩ فدانًا من عشرة وفُوجئنا بعدم وجود عقد للأرض واستطعت أن أجد عقد لها خلال 6 أشهر.

ما سبب تمسكك بالترشح في انتخابات الزمالك القادمة؟

الجميع يعلم إني زمالكاوي ومستعد للتضحية بأي شيء مقابل الزمالك.. أدين بالولاء لنادي الزمالك فقط وليس لأشخاص.. مبنمش وبقعد أفكر في مصلحة النادي.. الزمالك في دمي.

ما أبرز الملفات التي أنجزتها خلال عملك بالمجلس السابق؟

تمكنت من استرجاع أرض النادي في مرسى مطروح وتبلغ مساحتها تقريبا ٢٠٠٠ متر.. واستعادة ملكيتها للدولة بسبب إهمالها وعدم استخدامها، وجددت رخصة لمركب لنادي الزمالك ويجني النادي من ورائه مبالغ مالية كبيرة.

الأوقاف كانت رافعة قضية على نادي الزمالك لسحب أحد الأراضي وكان كل همي الحفاظ عليها وتواصلت مع أعضاء اللجنة الثلاثية وأخبرتهم بتوفير شيك بثلاثة ملايين جنيه في النادي لحل المشكلة.

كيف ترى المنافسة في الانتخابات مع القائمة الموحدة؟

القائمة الموحدة جميعهم ناس محترمين وأتوقع أن يكون المجلس القادم من ائتلاف وليس من القائمة فقط.

رسالة أخيرة لأعضاء الجمعية العمومية

أقول لأعضاء الجمعية العمومية إن أنا دائما في خدمتهم وهم يعلمون ذلك.. وأتواجد في النادي لخدمة أعضاء النادي.