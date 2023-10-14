استشهاد أكثر من 400 فلسطيني وإصابة 1500 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم

استشهد، اليوم السبت، أكثر من 400 فلسطينى، وأصيب نحو 1500 آخرون فى عشرات الغارات التى نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت منازلا وبنايات سكنية فى مختلف مناطق قطاع غزة، فى اليوم الثامن للعدوان.

وأفاد مصادر فى القطاع بأن طيران الاحتلال الحربي نفذ سلسلة غارات استهدفت 10 منازل مأهولة بالسكان فى دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا، وإصابة نحو 250 آخرين.

وفى مدينة غزة، أفادت مصادر بأن نحو 260 فلسطينيًا استشهدوا جراء غارات شنها طيران الاحتلال على أحياء المدينة، خاصة تل الهوا والرمال، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن نحو 40 آخرين استشهدوا فى مخيم جباليا بعيد تدمير طيران الاحتلال منازل على رؤس ساكنيها، إضافة إلى استشهاد 10 فى بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، عقب قصف عدد من المنازل.

وفى خان يونس، جنوب القطاع، استشهد نحو 20 فلسطينيًا عقب قصف طائرات الاحتلال لعدد من البنايات السكنية.

وألحقت غارات الطيران الحربى الإسرائيلي، خسائر مادية جسيمة بالبنية التحتية فى المناطق المُستهدفة، كما تسببت بتدمير عشرات المنازل والبنايات السكنية.