مكتبة مصر العامة في دمياط تحصل على لقب "مكتبة العام"

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن حصول مكتبة مصر العامة بدمياط على لقب "مكتبة العام " على مستوى الجمهورية، بقيادة اكرم عبد الجليل وذلك لما حققته المكتبة من جهود كبيرة لدعم الاثراء الثقافى والمعرفى، هذا إلى جانب ما ساهمت به تحقيق جوانب التفاعل المجتمعى داخل المحافظة واتاحة فرص الإبداع والابتكار لدى أفراد المجتمع، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية المجتمعية بشكل ايجابى ، وأيضًا استعادة قيمة الكتاب المقروء وتقليل الاعتماد على الكتاب الإلكتروني الذى قد يغزو فكر النشء بأفكار مجهولة المصدر.

وفى هذا السياق، وبعد الإعلان عن حصول المكتبة على هذا اللقب ، فقد قام السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة بتكريم مدير مكتبات مصر العامة بمحافظة دمياط تقديرًا لجهوده المبذولة فى دعم أداء مكتبة مصر العامة بدمياط وفرعيها بمدينتى عزبة البرج ودمياط الجديدة.

والجدير بالذكر، فقد استضافت مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط الملتقى العاشر لمنظومة مكتبات مصر العامة برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة وصندوق مكتبات مصر العامة وبحضور السفير رضا الطايفى، ومديرى مكتبات مصر العامة بأنحاء الجمهورية تحت شعار " دور المكتبات

العامة فى نشر ثقافة النمو الأخضر " .

فيما وقد رحبت " المحافظ" بعقد الملتقى هذا العام بمحافظة دمياط ، مشيدة بالدور الذى تقدمه مكتبات مصر العامة كمنارة تساهم فى تحقيق الاثراء الثقافى والمعرفى بين النشء ، لافتة الى أن المكتبة تقدم علومًا ومعارف ليس فقط من خلال الكتب التى تحتويها وإنما أيضًا بالانشطة و الندوات والفعاليات التى تحتضنها بشكل دورى ، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لاقامة هذه الفعاليات.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه وانطلاقًا من الايمان بأهمية ودور المكتبات ، فقد لفتت إلى أنه وبعد مرور سنوات من تعثر مشروع مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج ،حيث ظل منذ عام ٢٠٠٦ هيكل خرسانى لم يكتمل، فقد حرصت المحافظة بالتعاون مع مجلس إدارة المكتبة استكمال هذا المشروع لنشر الدور الذى تقوم به المكتبات فى مناطق أخرى ليتم افتتاحه عام ٢٠٢١ ، واختيار الموقع المحيط بها لإنشاء المدينة الصديقة للنساء لاتاحة المحتوى الثقافي للنساء واطفالهن بجانب الدور الذى تلعبه المدينة لتمكين السيدات على المستويين الاقتصادى و الاجتماعى.

وأضافت أنه وبذلك تصبح محافظة دمياط بها ثلاثة مكتبات فى مدن دمياط ودمياط الجديدة وعزبة البرج وأخرى متنقلة تم استلامها من وزارة الثقافة بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة، للوصول بالمحتوى الثقافي والانشطة المختلفة بالقرى و أيضًا مشاركتها فى الوصول بتلك الخدمات برأس البر خلال فصل الصيف ، كما أشارت أيضًا إلى ما يتم تنفيذه حاليا من مشروع لإعادة تأهيل كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " الذى تم نقله أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط بتخطيط علمى وهندسى مدروس من الدكتور محمد فتحى البرادعي محافظ دمياط الأسبق، وظل لسنوات يقدم دور رائد بالحياة الثقافية بجانب المكتبة، قبل أن يتعرض للاهمال خلال أحداث ثورة يناير ٢٠١١ ،حيث يتم التنفيذ بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة ، لاستعادة دوره الرائد الذى كان يقدمه آنذاك.