رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات اللقاء التعريفي بمركز الدراسات الحرة.. صور

أقيمت اليوم السبت، فعاليات اليوم التعريفي بأقسام الدراسات الحرة للفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، تزامنًا مع بدء الدراسة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور وليد عبد الله، مدير مركز الدراسات الحرة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والدارسين.

ورحب الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بالدارسين، مؤكدًا أن تأسيس مركز الدراسات الحرة بالجامعة، يأتي في ضوء تحقيق أهداف الجامعة في القيام بدورها كمؤسسة تعليمية، تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن المركز يحرص على تنمية مواهب الملتحقين به من خلال الدراسة العلمية والأكاديمية.

فيما أكد الدكتور وليد عبد الله، مدير مركز الدراسات الحرة، بأن رسالة المركز هي ربط الدارسين بسوق العمل، وصقل مواهبهم، فضلًا عن إتاحة المركز فرصة للدارسين الراغبين في تغيير مجال عملهم، مشيرًا إلى أن المركز يضم ستة أقسام، ويقوم على التدريس به نخبة من الأكاديميين بجامعة الأقصر، وآخرين منتدبين من الجامعات الأخرى.

وشهدت الفعاليات، تكريم الدارسة ميري جرجس، عن مشاركتها في الملتقى الدولي للأزياء بجامعة جاستوف بروسيا، والذي شارك فيه 70 دولة حول العالم.

ويأتي مركز الدراسات الحرة، استكمالًا لدور كلية الفنون الجميلة في صقل وتنمية المواهب، وإضفاء العناصر اللازمة للفنان التشكيلي؛ حتي ينهي دراسته بشكل متميز، كما يضم المركز أقسام: قسم الديكور، قسم التصوير، قسم الجرافيك، قسم النحت، قسم الأزياء والموضة، قسم الميديا والبرامج.

ويضم الهيكل التنظيمي والإدارى للدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة كل من: سهام سيد، وشيماء رمضان، وعبير محى الدين، وحسام عامر، وعبدالناصر ذكي.

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