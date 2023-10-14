ads
الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات اللقاء التعريفي بمركز الدراسات الحرة.. صور

مركز الدراسات الحرة
مركز الدراسات الحرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقيمت اليوم السبت، فعاليات اليوم التعريفي بأقسام الدراسات الحرة للفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، تزامنًا مع بدء الدراسة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور وليد عبد الله، مدير مركز الدراسات الحرة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والدارسين.

ورحب الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بالدارسين، مؤكدًا أن تأسيس مركز الدراسات الحرة بالجامعة، يأتي في ضوء تحقيق أهداف الجامعة في القيام بدورها كمؤسسة تعليمية، تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن المركز يحرص على تنمية مواهب الملتحقين به من خلال الدراسة العلمية والأكاديمية.

فيما أكد الدكتور وليد عبد الله، مدير مركز الدراسات الحرة، بأن رسالة المركز هي ربط الدارسين بسوق العمل، وصقل مواهبهم، فضلًا عن إتاحة المركز فرصة للدارسين الراغبين في تغيير مجال عملهم، مشيرًا إلى أن المركز يضم ستة أقسام، ويقوم على التدريس به نخبة من الأكاديميين بجامعة الأقصر، وآخرين منتدبين من الجامعات الأخرى.

وشهدت الفعاليات، تكريم الدارسة ميري جرجس، عن مشاركتها في  الملتقى الدولي للأزياء بجامعة جاستوف بروسيا، والذي شارك فيه 70 دولة حول العالم.

ويأتي مركز الدراسات الحرة، استكمالًا لدور كلية الفنون الجميلة في صقل وتنمية المواهب، وإضفاء العناصر اللازمة للفنان التشكيلي؛ حتي ينهي دراسته بشكل متميز، كما يضم المركز أقسام: قسم الديكور، قسم التصوير، قسم الجرافيك، قسم النحت، قسم الأزياء والموضة، قسم الميديا والبرامج.

ويضم الهيكل التنظيمي والإدارى للدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة كل من: سهام سيد، وشيماء رمضان، وعبير محى الدين، وحسام عامر، وعبدالناصر ذكي.

 

اللقاء (1)
اللقاء (1)
اللقاء (2)
اللقاء (2)
اللقاء (3)
اللقاء (3)
اللقاء (4)
اللقاء (4)
اللقاء (5)
اللقاء (5)
اللقاء (6)
اللقاء (6)
اللقاء (7)
اللقاء (7)
ads
أقسام الدراسات الحرة الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر الفنون الجميلة جامعة الاقصر رئيس جامعة الأقصر كلية الفنون الجميلة
ads