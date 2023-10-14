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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع ضحايا فرنسا إلى 17 قتيلا في إسرائيل

علم فرنسا
علم فرنسا
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أعربت فرنسا عن أسفها للوفاة المأساوية لمواطنين فرنسيين آخرين، مما يرفع عدد الضحايا الفرنسيين للهجمات التي نفذتها حماس ضد إسرائيل إلى سبعة عشر.

وأعلنت الخارجية الفرنسية الليلة في بيانها - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- "نرسل تعازينا لأحبائهم ونحن على اتصال مع عائلاتهم والسلطات الإسرائيلية لتقديم كل دعمنا لهم في هذه المحنة".

وقالت الخارجية بأنه "ليس لدينا أخبار عن خمسة عشر من مواطنينا الذين يعتبر وضعهم مقلقًا للغاية، ومن المحتمل جدًا أن يكون بعضهم قد تم اختطافهم.  ونحن على تواصل دائم مع عائلاتهم".

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فرنسا إسرائيل
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