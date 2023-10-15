«جوارديولا» يستهدف نجم الريال.. وتخطيط «كتالوني» للإطاحة بقائد برشلونة

يسعى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، لإبرام صفقة من ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن المان سيتي يستهدف ضم الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد.

ونجح كروس، البالغ من العمر 33 عاما، في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لريال مدريد، رغم وجود عناصر شابة مثل تشواميني وكامافينجا.

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، مما دفع المان سيتي لمحاولة ضم اللاعب مقابل راتب سنوي 15 مليون يورو.

ويعرف جوارديولا، قدرات كروس جيدا، حيث تولى تدريبه من قبل في بايرن ميونخ خلال موسم (2013-2014) قبل رحيل اللاعب إلى ريال مدريد.

ونوهت الصحيفة إلى وجود عقبة تهدد الصفقة، وهي أن توني كروس أعلن في وقت سابق، رغبته في إنهاء مسيرته داخل ريال مدريد.

علي الجانب الآخر إدارة برشلونة تنوي الإطاحة بأحد قادة الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الحالي، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لا تريد تجديد عقد سيرجي روبرتو، والذي متوقع رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وأضافت: "النادي يحترم روبرتو كثيرًا بسبب الدور الذي يلعبه كقائد للفريق وكوسيط بين اللاعبين والمدربين. على الرغم من أنه لاعب متواضع، إلا أنه ملتزم بالنادي ويعيش من أجل الفريق".

وتابعت: "لعب سيرجي روبرتو فقط 224 دقيقة في 6 مباريات وسجل هدفًا هذا الموسم. وبدأ يدرك أن مستقبله قد يكون خارج ملعب كامب نو".

وأشارت إلى أن "إدارة برشلونة ليس لديها خطط حاليًا لتجديد عقده بسبب البحث عن ظهير أيمن آخر، ومن المتوقع أن يتم التعاقد بشكل نهائي مع جواو كانسيلو، كما أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين في وسط الملعب مما يقلل من فرصه في المشاركة".

ويبقى الجدل مثارًا حول كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بشأن مستقبله داخل النادي الفرنسي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" أن مبابي ينوي حسم قراره الأخير بشأن إمكانية تجديد عقده، بعد انتهاء مشوار باريس في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأضافت "العلاقة بين مبابي وإدارة باريس، تحسنت كثيرا بعد صيف ساخن، بعدما رفض اللاعب، خيار تجديد التعاقد أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الأخيرة".

وأشارت إلى أن مسئولي باريس أكثر هدوء بشأن الوضع، عكس الصيف الماضي، حيث أدى الخوف من فقدان اللاعب، إلى دخول النادي في أزمة قبل بداية الموسم.

ونوهت "هناك أنباء حول وجود اتفاق بين مبابي وباريس، على التخلي عن جزء كبير من مكافآته المالية في الموسم الأخير من التعاقد الحالي".

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

وكان الفريق الباريسي قد استهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على بوروسيا دورتموند، قبل الخسارة القاسية 1-4 أمام نيوكاسل.