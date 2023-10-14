اصطفاف معدات مركزي الشهداء وتلا للتدريب العملي على مجابهة الأزمات

شهد اليوم طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية وبسيونى عيد رئيس مركز ومدينة تلا، اصطفاف معدات المركزين وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بطريق النصر بمدينة الشهداء للمحاكاة العملية لمواجهة الأزمات والكوارث.

وحضر فعاليات الاصطفاف نواب رؤساء المدن بمركزي الشهداء وتلا والعميد إبراهيم مرعي مدير الإدارة الفنية بمحافظة المنوفية، واللجنة الفنية المشكلة من قِبل محافظ المنوفية للكشف عن الحالة الفنية للمعدات بالمركزين والوقوف على مدى جاهزيتها للتعامل الفوري والمباشر تجاه الأزمات الطارئة.

وأشار رئيس مركز ومدينة الشهداء أنه تم تجهيز معدات الحملات الميكانيكية للمركزين بوظائفها المختلفة للمشاركة في الاصطفاف من سيارات قلاب ولوادر، وجريدر، والسيارات المكنسية، وأبراج كهرباء وسيارات مياه، وغيرها من السيارات اللازمة للتنقل.

وأشار أبو حطب إلى أن اصطفاف المعدات جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بهدف التدريب العملي للاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال تفقد جاهزية المعدات للتعامل الفوري والمباشر إزاء الأزمات الطارئة، وربط مراكز الأزمات بمركز المحافظة.

وأوضح رئيس المدينة أن أهمية اصطفاف المعدات تأتي من كونه محاكاة عملية لمواجهة الأزمات والكوارث، ويتيح وضع الخطط الأساسية والبديلة لمجابهة الأزمات المحتملة فضلاً عن اختبار الأطقم الفنية المختصة بالتعامل مع الطوارئ ، ومراجعة الحالة الفنية للمعدات لتطويرها والوقوف على احتياجاتها بما يضمن استمرار جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ، وكذلك دوام رفع درجة الاستعداد القصوى للمواجهة بما يتيح سرعة تجمع الجهات التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأزمة، وسرعة توجيه معدات التدخل السريع إلى الأماكن المتضررة، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والإسعاف وشركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية.