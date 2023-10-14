مراسل "الغد" في غزة: أصبت ب13 شظية واستشهد 11 شخصا من عائلتي

أكد إبراهيم قنن، مراسل قناة "الغد" في غزة، أنه تعرض للإصابة في أول أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصيب بـ"13 شظية في جسمه"، وبعد 4 ساعات من الإصابة أكمل عمله بسبب ما تتعرض له غزة، مؤكدًا أنه كان لابد أن يكشف الحقيقة ويجرى عمله سريعًا.

وأشار "قنن"، خلال لقاء عبر زووم مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي كان هناك تنويه بأن القصف على المنطقة التي ينقل منها الحدث، مؤكدًا أنه وصل له استشهاد 11 شخص من أفراد عائلته.

وأوضح أن عدد كبير من الصحفيين بعد تعرض مكاتبهم للقصف الإسرائيلي انتقلوا إلى مناطق أخرى ومنه مقر الصحفيين في مستشفى الشفاء، منوهًا بأن الدخول البري الإسرائيلي لقطاع غزة هو أمر متوقع بجانب أن يكون هناك إنزال جوي وبحري.

وأضاف أن 10 آلاف من الأبنية والطرق والبنية التحتية دمرت وتحولت غزة إلى منطقة أشبه بالجحيم، والصور التي يتم التقاطها وبثها من غزة تكشف مدى التدمير، معقبًا: "ما يحدث في غزة جريمة