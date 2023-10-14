"آيتل" تضخ استثمارات جديدة لتصنيع الهواتف الذكية وإكسسوارات المحمول بمصر

أعلنت شركة itel Mobile، عن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية للتوسّع في تصنيع عدد من منتجاتها محليًا؛ تلبية لاستراتيجية الدولة للاتجاه نحو التصنيع المحلي، وتوطين صناعة التكنولوجيا، ولا سيما على صعيد الهواتف الذكية.

وتعتزم آيتل من خلال استراتيجيتها الجديدة لعام 2024، الاتجاه لتصنيع كافة منتجاتها وإنتاج المزيد من الهواتف الذكية داخل مصر، بالتعاون مع كبرى مصانع تصنيع الهواتف المحمولة وإكسسواراتها؛ وهي سيكو، وماس، وسيليكون فالي.

يأتي ذلك بعدما حققت خطط آيتل الأولية للتصنيع المحلي نجاحًا كبيرًا؛ لا سيما بإنتاجها هاتف p40 الذي حقق مبيعات فاقت التوقعات في السوق المحلية، كما بدأت تصنيع موديلات أخرى مثل S23 وA60s والتي تعد من أشهر منتجاتها حول العالم.

وفي إطار استثماراتها داخل مصر، تتعاون آيتل مع شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية للتجارة – تحت مظلة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، باعتبارها شريكاً استراتيجيًا، ومن المقرر أن تتوفر منتجات آيتل لدى منافذ راية ستورز بمختلف أنحاء الجمهورية وكذلك على منصتيّها للبيع الإلكتروني؛ موقع وتطبيق راية شوب.

وقال جين لونج يانج، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن توجه آيتل لتعزيز أنشطة التصنيع داخل مصر يأتي تتويجاً للجهود الحكومية المشجعة على توطين صناعة الإلكترونيات، واستغلالا للحوافز الاستثمارية التي تقدمها وزارة الاتصالات المصرية لدعم توطين صناعة الهواتف الذكية من خلال نقل الخبرات الصينية في هذا المجال للسوق المصرية.

وتعد هذه خطوة توفر بدورها المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وتساعد علي انتشار العلامة التجارية في السوق الأفريقية التى تعد أحد أهم الأسواق بالنسبة لآيتل.

وتابع لونج يانج، أن خطوات آيتل للتصنيع المحلي من خلال الشراكة مع سيكو مصر أثبتت القدرات العالية التي يتمتع بها هذا الاقتصاد، موضحًا أن اختيار هاتفي S23 و A60s، ليكونا نواة المرحلة الثانية من التصنيع المحلي، استناداً إلى ما يتمتعان به من قدرات تكنولوجية عالية تلبي احتياجات المستهلك المصري، خاصة أنهما حققا نجاحا ساحقا عند طرحهما بمختلف الأسواق العالمية.

وقال محمد سمير، مدير آيتل مصر، إن الشركة تستهدف تعزيز تواجدها في السوق المصرية من خلال زيادة قدرتها على التصنيع المحلي لمزيد من المنتجات خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنها بدأت بالفعل في إنتاج عدد من المنتجات الأخرى بخلاف الهواتف الذكية، ضمن فئة إكسسوارات المحمول لتلبية احتياجات السوق المحلية منها.

وأكد سمير أن جميع منتجات الشركة المصنعة في مصر نجحت في اجتياز كافة الاختبارات والفحوص الفنية التي تتبعها مصانع الشركة الرئيسية بالصين بالإضافة إلى ضوابط التصنيع في السوق المصرية؛ كما اجتازت الاختبارات الفنية الخاصة بالعلامة التجارية صنع في مصر.

كما وقع الاختيار على شركة راية كشريك استراتيجي داخل مصر، انطلاقاً من الحضور الجغرافي القوي للشركة وخبراتها الواسعة في سوق توزيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وخدمات ما بعد البيع.من جانبه، أكد باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، قائلاً: "نعتز بالشراكة مع آيتل في ضوء استراتيجيتها للتوسع في السوق المصرية، ونسعد باختيار راية للإلكترونيات كشريك استراتيجي للشركة الرائدة، إذ يستند هذا الاختيار إلى الثقة التي تتمتع بها راية لدى شركائها حول العالم. وتعتبر راية البوابة الرئيسية لدخول العلامات التجارية إلى السوق المصرية حيث أننا نكرس جهودنا كشركاء نجاح للشركات التي تقرر طرح منتجاتها في مصر من خلالنا، بالارتكاز على إمكاناتنا اللوجستية الهائلة، وحضورنا الجغرافي الذي يغطي جميع أنحاء الجمهورية بأكثر من 70 فرعا، وبخدماتنا الإلكترونية المتطورة من خلال تطبيق وموقع راية شوب و خدمات ما بعد البيع بأكثر من 20 مركز خدمة. وقد نالت راية ثقة شركائها بفضل عملها الدؤوب لأكثر من 24 عاماً في السوقين المصرية والأفريقية، والتطوير المستمر لتجربة تسوق مميزة، والفهم العميق لاحتياجات جميع فئات العملاء والعمل على تلبيتها".