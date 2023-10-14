نولجنت تستثمر ربع مليار جنيه في السوق المصرية خلال 3 سنوات

أعلنت نولجنت Knowledgenet الشركة السعودية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي عن توسيع عملياتها في السوق المصرية بصورة رسمية، وتأتي هذه الخطوة إيمانا من الشركة بالمزايا التي تتمتع بها السوق المصرية وحجم الكوادر البشرية المتواجدة فيها.

أكد محمد عطية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أن هذه الخطوة جاءت تزامنا مع انضمام مصر إلى دول مجموعة البريكس والتي ستعمل على تقوية التحالف الإقليمي للشركة وتعزيز دوره العالمي ، وبما يؤكد على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في السوقين الإقليمية والعالمية بفضل العلاقات الوطيدة بينها وبين أشقائها العرب خاصة المملكة العربية السعودية علاوة على أن نولجنت تعتبر المزود الوحيد للتكنولوجيا في مصر التي تقوم بتزويد عملائها بأحدث الحلول والتقنيات مقابل دفع قيمة هذه الحلول بالجنيه المصري مما يساهم في تعزيز قيمة العملة المحلية في التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية

وقال عطية إن نولجنت تأسست في عام 2000 بالمملكة العربية السعودية وفي عام 2005 اتخذت الشركة خطوات جادة لتوسيع عملياتها لتشمل عددا من الدول العربية منها الإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان والكويت وعمان واليوم تم توسيع أعمالها فى مصر باستثمارات تتجاوز ما يزيد على ربع مليار جنيه تتمثل في شراء حقوق الملكية الفكرية لبعض المنتجات والحلول بهدف تنمية القطاع الخدمي في التقنية عن طريق الإنفاق على الأبحاث والتطوير ودعم الإبداع والابتكار علاوة على الاستثمارات غير المباشرة والتي تتمثل في شراكاتنا مع الشركات المحلية والمؤسسات التعليمية في مصر، فمن خلال هذه الشراكات، نتمكن من تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز المهارات التقنية في السوق المحلية. بعد الخطوة التي اتخذتها الشركة الأم فى مارس 2023 بالإدراج فى البورصة السعودية والذي يعد من أكبر أسواق المنطقة.

وتابع أن الشركة تدرس بقوة الاستثمار في مراكز الأبحاث والتطوير من خلال تأسيس مراكز بحث وتطوير تعمل على ابتكار حلول جديدة تناسب السوق العربية والشرق الأوسط لاحتضان المواهب التقنية في مصر حيث تعتبر مصر واحدة من أهم الأسواق التي نستثمر فيها، وهذا يأتي ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز وجودنا في المنطقة وتقديم حلول تقنية مبتكرة تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، حيث نتوقع أن تساهم السوق المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة بأكثر من 10% من حجم الأعمال السنوي الذي تحققه المجموعة.

وعن استراتيجية الشركة في مصر قال عطية : نهدف إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية، من خلال فهم تحديات السوق ومتطلبات العملاء.

وأوضح أن رؤية مصر 2030 تمثل خارطة طريق استراتيجية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد المصري في مختلف الجوانب، وبالأخص في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي وتدرك شركة نولجنت أهمية هذه الرؤية وتسعى للعمل جنبًا إلى جنب معها من خلال الخطط التالية:

دعم التحول الرقمي: من خلال حلولنا التقنية، نسعى لتوفير أدوات ومنصات تساهم في تسريع وتسهيل عملية التحول الرقمي ، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

تعزيز الشمول المالي: منتج "Blinq" الخاص بنا وغيره من الحلول المالية تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، مما يساعد في تقديم خدمات مالية لفئات أكبر من الشعب المصري، خصوصاً في المناطق التي تفتقر للخدمات المصرفية التقليدية.

التعاون مع القطاع الحكومي: نسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الوزارات والهيئات الحكومية لتطوير حلول تقنية تدعم أهداف رؤية مصر 2030.

التدريب وتطوير الكوادر: نعتقد بأهمية الموارد البشرية في تحقيق النجاح. لذلك، نخطط لإقامة برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية للكوادر المصرية وتمكينها من المشاركة بفاعلية في عملية التحول الرقمي.

-الابتكار والبحث: نرغب في الاستثمار في مراكز البحث والتطوير المحلية، لابتكار حلول جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المصرية وتتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

من جانبه أوضح فهد العيدي، الرئيس التنفيذي للخدمات أن الشركة لديها عدد ضخم من المنتجات والحلول التقنية المتخصصة مثلTradeNet، والتي تعتبر أحد أهم المنافسين في المنطقة العربية بمنتجات ميكنة اعمال الوساطة في أسواق المال Blinq وهو مجموعة منتجات للمصرفية المفتوحة وDatability لتنقية البيانات، بالإضافة إلى منتجات أخرى.

أضاف أن الشركة تستهدف عددا من العملاء المحتملين في مصر في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية حيث تمتلك الشركة منتج "Blinq" ، الذي يتعلق بنظام المصرفية المفتوحة، هو موجه للبنوك والمؤسسات المالية التي تسعى لتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة لعملائها ، ولدينا منتج TradeNet الموجه لشركات الاستثمار حيث نقدم لهم حلولًا تقنية لتسهيل وتحسين عملياتهم ، وفي قطاع التكنولوجيا المالية فلدينا منصة "Softmore"، التي تُعتبر منصة خدمات البرمجيات المصغرة، تستهدف رواد الأعمال وتعتبر هذه هي بعض القطاعات التي نستهدفها، ولكن بالطبع، نظرًا لتنوع منتجاتنا وقابليتها للتكيف، فإننا نتطلع دائمًا لاستكشاف فرص جديدة في مختلف القطاعات والصناعات في السوق المصرية.