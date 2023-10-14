كاريرها 2023 تجمع 5000 مشاركة لبحث دور المرأة في تكنولوجيا المعلومات

اختُتمت قمة كاريرها 2023، وهي أكبر فعالية تهدف إلى دعم وتأهيل النساء للمشاركة في سوق العمل في مصر. تم عقد الفعالية تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبدعم من مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تهدف هذه القمة إلى دعم وتأهيل النساء لزيادة مشاركتهن في سوق العمل وسد الفجوة بين الجنسين، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. شارك في القمة عدد من الرواد والمتخصصين في مجالات متنوعة، بما في ذلك ممثلين من شركات ميكروسوفت Valeo، IBM، Mondelēz، وبنك New York Mellon.

وقالت جيسي رضوان، المدير التنفيذي لشركة كاريرها: "تتماشى هذه القمة مع رؤية مصر 2030 لزيادة نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل إلى 35٪، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، وتركيز على مجال تكنولوجيا المعلومات".

وأضافت إيناس عبد العزيز، نائب رئيس مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "تمثل هذه القمة فرصة رائعة للتعاون بين القطاع الخاص والشركات الدولية والمصرية لدعم النساء في سوق العمل وتحقيق التنوع والمساواة والشمول في مجال تكنولوجيا المعلومات".

تمت مناقشة دور المرأة في تطوير مجال تكنولوجيا المعلومات والفرص والتحديات التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي لتطوير مختلف القطاعات.