فرنسا تقدم عزائها لأسرة عصام عبد الله

تقدمت فرنسا بتعازيها لأحباء وعائلات وزملاء الصحفي عصام عبد الله الذي قُتل أثناء ممارسته لمهامه في لبنان. وتمنت الشفاء العاجل لزملائه المصابين بسبب القصف الاسرائيلي.

وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه - تأكيد التزامها الثابت والحازم،بحرية الصحافة وحماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم. وقالت بإننا نشيد بجميع الذين يعملون للدفاع عن المعلومات الحرة والمستقلة، ونطلب حمايتهم. انتهى البيان.

وكان مصور تلفزيون رويترز الفقيد عصام عبد الله ضمن طاقم المراسلين الصحفيين عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية جنوبي لبنان، الذين كانوا يقومون بواجبهم المهني في تغطية العمليات العسكرية على الأرض، هذا القصف الذي أودى بحياة مصور وكالة رويترز عصام عبدالله، وأصاب العديد من الطواقم الإعلامية بجراح إثر قذيفة صاروخية إسرائيلية قتلته على الفور وأصابت آخرين بجروح بينهم مصوران لوكالة فرانس برس في جنوب لبنان. وطلبت وزارة الخارجية اللبنانية من بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك "تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي عن قتل إسرائيل المتعمد" لعبدالله وإصابة الصحافيين الآخرين، وما اعتبرته "اعتداء صارخاً وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" والتي مقرها فرنسا، استهداف "غارة إسرائيلية" الصحافيين، واصفة ما حصل بـ"الجريمة البشعة".