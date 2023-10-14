25 أكتوبر بدء مسابقة القسم الرابع بمنطقة الفيوم لكرة القدم "صور"

أجرت منطقة الفيوم لكرة القدم قرعة علنية لدورى القسم الرابع مساء اليوم السبت فى مقر المنطقة برئاسة سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة ومحمد سامى مقرر لجنة مسابقات القسم الرابع .



حضر إجراء القرعة الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام فى الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير ادارة الحكام والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى ومصطفى عثمان الادارى بالمنطقة وسمير عبد الفضيل عضو اللجنة .



كما حضر إجراء القرعة مندوبو ال 17 نادى الذين سيشاركون فى الدورى هذا الموسم وتقرر بدء المسابقة يوم 25 اكتوبر الحالى وتم تقسيمهم الى مجموعتين وجاء فريقى السيليين ووطنى الغرق على رأس كل مجموعة بصفتهم ثالث ورابع دورة الترقى فى العام الماضى .

كما تم وضع فريقى سيلا والمصريين كل فريق فى مجموعة لكون رئيس مجلس ادارة الفريقين واحد على ان تضم المجموعة الاولى 9 اندية وهم السيليين ودار السلام وتطون والعبور والشواشنة وبريميرو والنصر وسيلا وقلهانة والمجموعة الثانية تضم فرق وطنى الغرق والهلال ومنية الحيط والعدوة وجولدن جيت والمصريين واس اى كيه وكفر محفوظ .



وتقرر أن يتم إجراء دورة ترقى بين الفريقين الاول والثانى من كل مجموعة وتجرى بينهم دورة من دورتين على ان يصعد الفريق الاول لدورى الدرجة الثالثة .



وأكد الكابتن صبرى صادق عضو لجنة الحكام والمحاضر الفنى استعداد لجنة الحكام للدورى هذا الموسم وأن حكام الفيوم استطاعوا ادارة مباريات الموسم الماضى دون حدوث اى مشاكل.

واضاف الكابتن شعبان صادق ان لجنة الحكام اجرت اعداد متميز للحكام هذا الموسم من خلال التدريبات البدنية والمحاضرات الفنية وسوف يتم تعيين الحكم المناسب لكل مباراة .



وقال الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة ان منطقة الكرة بالفيوم تقف على مسافة متساوية من جميع الاندية وان اى خطأ سوف يواجه بكل حسم من ادارة لجنة المسابقات والمنطقة .

inbound924376311096593447

inbound9040980207507587837

inbound451466106829641699

inbound8424636369158785758