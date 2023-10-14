الاتحاد الأوروبي يرفع حزمة المساعدات الإنسانية لغزة إلى 75 مليون يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم السبت، "زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو"، فيما يتعرّض القطاع لعدوان إسرائيلي متواصل منذ يوم السبت الماضي، وفقا لوكالة أنباء فلسطين «وفا».

وقالت رئيسة المفوضية: بعدما اجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ستزيد المفوضية فورا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو".

وأضافت في بيان، "سنواصل تعاوننا الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين إليها في قطاع غزة".

وتابعت أن "نعمل جاهدين لضمان حصول المدنيين في غزة على الدعم في هذا السياق".

بدوره، أكد مفوّض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش أن "من الضروري ضمان الوصول الآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية".