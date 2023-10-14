رقم صادم.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن عدد القتلى في صفوفه منذ بدء هجوم المقاومة الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى التي انطلقت السبت الماضي 7 أكتوبر الجاري.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن 279 قتلوا من عناصره بجانب وجود 126 أسيرا في غزة.

ووصل عدد قتلى الإسرائيليين منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت إلى 1300 قتيل.