نائب محافظ القاهرة تتابع تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية بالأسواق

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياءها في تطبيق مبادرة خفض السلع الغذائية الأساسية بأسواق المنطقة في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، بنسب تتراوح من 15 لـ25%، وهى (السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز)، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من اليوم السبت

حيث شهدت جهود الأحياء في متابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين وضبط أسعارها خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة وشددت على جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة .

وفي ضوء ذلك قامت الاجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام ابو المكارم رئيس الحي وبالتنسيق مع الأجهزة المعاونة بحملة بالتعاون مع إدارة التموين لمراجعة منافذ البيع والاسعار بنطاق الحى للتأكد من توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق مع التفتيش لضبط المخالفات كما تم المرور علي عدد من المحلات التجارية وتم فحص منتجات اللحوم المجمدة والتأكد من صلاحيتها مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما قامت الاجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء ايمن السعيد بحملات بيطرية للتفتيش على محال بيع المجمدات ومنافذ بيع اللحوم بنطاق حي مصر القديمه من خلال لجنة التفتيش حيث تم المرور على بعض المطاعم ومنافذ بيع اللحوم ، والمجمدات وتم التنبيه على وضع تواريخ صلاحية للمنتجات وعلى طرق الحفظ والتبريد وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لمنفذ بيع لحوم؛ نتيجة مخالفته لبعض الاشتراطات الصحية وخلال الحملة، تم المرور على محال الجزارة و التنبيه على تغطية اللحوم خارج المحل ومراعاة النظافة داخل محلات الجزارة والذبح داخل المجازر الحكومية.

وتزامناً مع انطلاق المبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين مع التأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات المناسبة تم اليوم القيام بحملة لمراقبة الاسعار بسوق الحجارة بقيادة المهندسة/ جيهان جادو رئيس حى طره وبرفقتها مديري المتابعة الميدانية والمحلات ومشرفى المربعات و التموين وجارى الاستمرار بالحملات لضبط الأسعار وجودة المنتجات والسلع المباعة .

كما انطلقت حملة مكبرة بقيادة اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة بالمرور على عدد من المحلات التجارية لمتابعة وضبط الاسعار وتاريخ الإنتاج للمنتجات ومدة الصلاحيتها وقامت الحملة بالتنسيق مع لجنة حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة الاشغالات واستهدفت الحملة المرور علي المحلات التجارية في الشوارع والميادين والتعامل الفوري مع المخالفين وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالاسعار المناسبة والجودة الملائمه.

وبالتنسيق مع ادارة تموين ١٥ مايو قامت الاجهزة التنفيذية بالحي بالمرور علي بعض اسواق المرحلة الاولي بحضور إدارات المتابعة والاشغالات والازمات بالحي وتم ظبط بعض المخالفات واعدام التالف منها وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين بمعرفة ادارة التموين

وبناء علي التوجيهات بشأن مراجعة الاسعار بالاسواق والمحلات وتحت اشراف العميد احمد ابو بكر رئيس حي المقطم وبالتنسيق بين حي المقطم و ادارة التموين تم المرور علي المحلات والأسواق لمراجعة الاسعار والتاكد من التزام المحلات بالاسعار المقررة و جاري عمل حملات دورية منتظمه لمراجعة الاسعار و الالتزام بها