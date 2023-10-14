رئيس إيتيدا: قطاع الاتصالات الأكثر نموا في مصر بمعدل 16%

أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أكثر القطاعات نموا في مصر بمعدل نمو يبلغ أكثر من 16%.

وقال الظاهر في كلمته خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية عشر من ملتقى التوظيف، عبر الإنترنت: إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقدم الكثير من فرص العمل لا تقتصر على خريجي الهندسة والحاسبات فقط لكن تشمل خريجي جميع الجامعات المصرية.

شارك في الملتقى أكثر من 49 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يجمع مجموعة واسعة من المنظمات المتنوعة ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منها المنظمات غير الحكومية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب مشاركة خبراء ومسئولين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف الملتقى الذي تدعمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشبيك الكوادر المؤهلة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك رفع الوعي الوظيفي عند الشباب المصري والتيسير عليهم للحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

ويُوفر الملتقى أكثر من 950 فرصة عمل في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك نظام بيئي مفتوح شامل يوفر مجموعة واسعة من العمل والتطوير المهني حتى يتمكن المتقدمون من التفاعل مع المنظمات حول فرص العمل المتاحة.