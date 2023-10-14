TechLine تستعرض أحدث حلول التكنولوجيا المالية

أعلنت TechLine الشركة المتخصصة في توفير خدمات وحلول قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

يُعد معرض جيتكس جلوبال واحدًا من أبرز المنصات العالمية لعرض أحدث التكنولوجيات والابتكارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتأتي مشاركة TechLineلأول مرة في نسخة هذا العام من المعرض كجزء من استراتيجيتها المستدامة لتوسيع نطاق عملها وتقديم حلول مالية مبتكرة ومتقدمة.

كما سيتم خلال المعرض عرض أحدث منتجات وخدمات الشركة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك منصات الدفع الرقمي، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأمان المعلومات المالية، والتحليلات البيانية.

"نحن متحمسون للغاية لمشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2023"، هكذا أعرب المهندس هيثم عباس، الرئيس التنفيذي لشركة TechLine عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط بما يتيح لشركته عرض باقة من أحدث تقنيات وحلول التكنولوجيا المالية.

أضاف: "يمثل هذا الحدث فرصة مثالية لعرض خبراتنا وتقنياتنا المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، ونتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية جديدة وتعزيز توجهنا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي.

ستقدم شركة TechLineخلال فاعليات جيتكس جلوبال 2023 مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية والشركات الناشئة في هذا القطاع الواعد".

كما تتطلع الشركة إلى لقاء الزوار والعملاء المحتملين وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع المالي المتنامي.

وتدعو TechLine جميع المهتمين والزوار لزيارة جناحها في معرض جيتكس جلوبال 2023 واستكشاف مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات التكنولوجية المالية المتنوعة التي نقدمها.