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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجامعة العربية تطالب بالتركيز على الوضع الإنساني في غزة ووقف إطلاق النار

السفير حسام زكي،
السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ما يحدث في غزة هو جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

واستكمل زكي، خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن «هناك دول وجهات عديدة تساعد السلطة الفلسطينية، ولا حقيقة لتجميد الدعم الأوروبي، وأي تحرك يهدف لتفعيل الدعم الإنساني ووقف إطلاق النار في غزة مرحب به».

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها قدرة الضغط على إسرائيل، إننا نهدف لعملية تعبئة للموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.

وتابع: " المطلوب الآن هو التركيز على الوضع الإنساني في غزة، ووقف فوري لإطلاق النار"

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السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الاحتلال الإسرائيلي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني
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