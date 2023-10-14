"مياه الفيوم" تناقش معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

عُقٕدَ بمقر الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة بالفيوم، على مدار يومين متتاليين الإجتماع الشهري الموسع لمناقشة مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومنحة من الاتحاد الأوروبي .

حضر الاجتماع المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة والمهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، وأعضاء الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتيك "،و ممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات .

خلال الاجتماع ناقش المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة الموقف التنفيذي لشبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة من حيث نسب تنفيذ الأعمال والإنجاز لمشروعات البرنامج.

جاءت المشروعات كما يلي : مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع زاوية الكرادسة بمركز الفيوم بنسبة تنفيذ 75% ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي كفر محفوظ بمركز طاميه بنسبة تنفيذ 46% ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع أبو شنب والعجميين بمركز ابشواي بنسبة تنفيذ 21%.

كما تم مراجعة التجهيزات ومراجعة إعتماد التصميمات بمشروعات إنشاء شبكات ومحطات رفع أبشواي، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي اللاهون والعدوة، وإنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحرية، وهدم وإنشاء محطة معالجة ابشواي، وتوسعات محطة معالجة أبو شنب.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الفيوم أهمية بحث طرق تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال لضمان الانتهاء من تنفيذها تبعاً للجدول الزمني وبالمواصفات والاشتراطات المطلوبة.

يشار إلى أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي يهدف لزيادة وصول خدمات الصرف الصحي في محافظة الفيوم من ٤٨٪ الي ٨٦ ٪ مما يؤدي لتقليل عبء التلوث على بحيرة قارون من خلال بناء محطات معالجة جديدة وتوسيع وتحسين المحطات القديمة وإنشاء شبكات الصرف الصحي ، علاوة على اسهام البرنامج في تحسين الظروف المجتمعية والاقتصادية وحماية البيئة والقنوات المائية العذبة من التلوث.