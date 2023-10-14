اقرأ غدًا في "البوابة".. السيسي: جهود دولية منسقة لإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 15 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

انطلاق قوافل التحالف الوطنى وحياة كريمة المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطينى

السيسى: جهود دولية منسقة لإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطينى

غزة تحترق..

الرئيس وماكرون يحذران من خطورة الوضع الحالى.. ومصر وتركيا تؤكدان ضرورة النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالى القطاع

إسرائيل تعلن انتهاء مهلة الإجلاء.. وتوقعات باجتياح برى

الاحتلال ينفذ أول توغل.. ويعترف: انتشلنا جثث إسرائيليين

.. والرئيس يتسلم رسالة من نظيره الإريترى لتطوير العلاقات الثنائية

انتهاكات مُمنهجة..

رئيس البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى

خرق القانون الدولى..

أبوالغيط لوزيرة خارجية ألمانيا: وقف إطلاق النار بغزة وفتح ممرات لدخول المساعدات.. أولوية عاجلة

ترويع الأبرياء..

مصر ترفض الدعوات الإسرائيلية للمواطنين فى غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع