إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 13 شخصا، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي بطريق القاهرة الفيوم بعد بوابات الرسوم بإتجاه القاهرة

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 13 مواطن وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.