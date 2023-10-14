تفاصيل إطلاق 108 شاحنات عملاقة لتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أطلق القوافل الشاملة لدعم أهالي غزة، وتحتوي هذه القوافل على 108 شاحنات ضخمة بناء على تعليمات الرئيس السيسي.

وقال عبد القوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن القوافل الشاملة لدعم أهالي غزة التي أطلقها التحالف على مقربة الآن من الوصول إلى معبر رفح البري، وجميع قيادات التحالف متواجدون في هذه القافلة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، معقبًا: «إحنا رايحين للأشقاء ومحدش هيقدر يعمل حاجة لينا».

وتابع: القوافل الطبية الشاملة تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، كما أن المصريين قدموا ملحمة في التبرع بالدم أمس في كافة المحافظات.

وأوضح عبدالقوي، أن مصر سباقة دوما في تقديم الدعم للأشقاء العرب في أي وقت وأي زمان، وهذا دورها تجاه الأشقاء، ورغم الظروف إلا أنها لم تتوانى نهائيا في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.