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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السكر بـ27 جنيها.. تعرف على أسعار السلع في منافذ البيع بعد تخفيضها

أحمد كمال، المتحدث
أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين
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أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن إطلاق مبادرة مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن، حيث تم خفض الأسعار تبدأ من 15 إلى 30%.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مبادرة خفض الأسعار شملت السلع الأساسية التالية، «الفول، السكر، الألبان، الدواجن، البيض، المكرونة، العدس».

وتابع: جميع السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، ستبيع السلع بأسعارها التي تم الاتفاق عليها، وجاءت أسعار السلع كالتالي:
• سعر كيلو السكر 27 جنيه كحد أقصى
• تخفيض أسعار المكرونة والعدس بنسبة تصل لـ 20%
• تخفيض أسعار الفول بنسبة تصل إلى 34%
• تخفيض أسعار الألبان بنسبة تصل إلى 14%

وأوضح أحمد كمال، أن الأسعار المخفضة مدونة على السلع الأساسية، والسلع التي لا يوجد بها أي أسعار مطبوعة تم كتابة السعر على الأرفف المخصصة لعرض المنتج.

وأشار إلى أن أسعار اللحمة السوداني الطازجة 220 جنيه، وسعر كيلو اللحمة البلدي بـ 240 جنيه، وسعر كيلو الدواجن المجمدة بـ65 جنيه، وهذه الأسعار في جميع المنافذ.

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أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين مبادرة مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية تخفيف الأعباء عن المواطن خفض الأسعار
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