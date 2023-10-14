وصول رضا سليم وكريستو إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي

وصل التونسي محمد الضاوي كريستو والمغربي رضا سليم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة اليوم السبت استعدادًا لخوض مران الفريق غدًا الأحد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستئناف تدريباته غدا الأحد على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وتسافر بعثة الأهلي إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجاري، ويترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقرر الجهاز الفني لفريق الأهلي، خوض مران واحد فقط في تنزانيا يوم 19 أكتوبر على ملعب المباراة، استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا.