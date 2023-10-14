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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصين تطالب أمريكا بـ"دور مسؤول" في القتال بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية

علم الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة والصين
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طالب وانج يي وزير الخارجية الصيني، الولايات المتحدة بلعب "دور بناء ومسؤول" في القتال بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي: "على الولايات المتحدة أن تلعب عمليا دورا بناء ومسؤولا لدفع القضية الفلسطينية إلى مسار يوصل إلى تسوية سياسية في أسرع وقت ممكن".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلينكن، الذي زار السعودية، اليوم السبت، انه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا" مع نظيره الصيني استغرق ساعة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على كل أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل الفلسطينيين.

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