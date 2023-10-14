أحمد العطار: دورة مهرجان وسط البلد من أقوى الدورات في تاريخه

أكد المخرج أحمد العطار المدير الفني لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة أن النسخة الـ 11 هذا العام،هي من أقوى النسخ التى مرت على المهرجان، وتضم العديد من العروض المميزة والمتنوعة، والتي تعرض للمرة الأولى في العالم العربي .

وقال: من أكثر العروض تمييزًا هذا العام العرض الافتتاحي للمهرجان "كلاش بعث رقمي" وهو عرض مسرحي سويسري ألماني يستخدم تقنية الواقع المعزز، والعرض الفرنسي المصري "الصوان"، وهو عرض مميز جدًا حيث أن النص المسرحي كتب خصيصًا لمصر ويضم العديد من الفنانين المصريين.

و أضاف العطار : أيضًا، العرض الإنجليزي "يوم شغل" وهو عرض تفاعلي مع الجمهور يجعل منهم مؤديين وممثلين، وللمرة الأولى، يعرض في القاهرة وفي الاسكندرية،بالاضافة الى عرض الحكي المسرحي "أكثر ذكريات البشر سرية" من بروكينا فاسو حيث يظهر لنا مدى اختلاف وتنوع الفنون الادائية حول العالم ويدمج فن الحكي بالموسيقى والمسرح. ولا ننسى سلسلة عروض شاعرات، وهي مجموعة من الفعاليات تعتمد على الشعر وتعتبر من أهم البرامج ضمن دي-كاف هذا العام.

وأشار إلى وجود عروض الميديا الحديثة والورش المتنوعة، من ورش الواقع المعزز إلى ورش الكتابة والإخراج. وعروض الموسيقى في هذه النسخة، وقال: نستضيف الفنان التشكيلي الموسيقي حسن خان لتقديم أحدث مقطوعة له "الأغنية الأبدية الهيب-هوبية لكل حاجة في العالم،" وتقدم في المهرجان للمرة الأولى في مصر والوطن العربي.

وتختتم فعاليات دي كاف هذا العام النسخة الثامنة من الملتقى العربي للفنون المعاصرة بمجموعة من العروض المبهرة الإحترافية مقدمة من نخبة من الفنانين العرب حول العالم.