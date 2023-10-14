«حزب الله» يعلن استهداف مركز مراقبة إسرائيلي بمزارع شبعا

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف مركزا للمراقبة والرصد تابعًا للقوات الإسرائيلية في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقال "حزب الله" في بيانه:‏ "مجاهدونا هاجموا مجددا مركز المراقبة والرصد لقوات الاحتلال في بركة النقار بمزارع شبعا اللبنانية".

وأضاف البيان: "تم إصابة المركز وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية والتقنية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت رصد إطلاق 30 قذيفة هاون من لبنان، مؤكدا أن القضائف دخل إلى جهة الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصدنا إطلاق 30 قذيفة هاون من لبنان، وقد دخل بعضها إلى جهة الحدود".

وأضاف: "ورد الجيش بمهاجمة مصادر إطلاق النار، ويواصل الهجوم في الأراضي اللبنانية حتى الآن".

وأكمل: "وفي وقت وقوع الهجمات، تم رصد خلية يشتبه في أنها كانت تنوي إطلاق صاروخ مضاد للدروع، وقد تم استهدافها".