تفاصيل اجتماع الخطيب مع أوجستي بوش قبل سوبر السلة

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتمًاعا مطولًا مع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة.

شهد الاجتماع مناقشة مشاركات الفريق في الفترة الأخيرة في البطولة العربية للأندية لكرة السلة بقطر والتي اكتفي فيها الأهلي بالمركز الرابع، وما ترتب عليها، والعمل على استعادة المستوى الفني المتميز والمعهود للفريق، وتحقيق الأهداف المرجوة.

تطرق محمود الخطيب في الاجتماع إلى الأمور المتعلقة بالفريق فنيًّا وإداريًّا، وأكد استمرار الدعم الكامل للاعبين وجهازهم الفني، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

ويستعد فريق سلة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر المصري لكرة السلة بالبحرين يوم 20 أكتوبر الحالي.